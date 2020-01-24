SpaceX запустила 60 интернет-спутников

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Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink, — сообщила пресс-служба компании.
Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.
Первая многоразовая ступень нынешней ракеты-носителя Falcon 9 используется в третий раз. Примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.
Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.
Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые – в ноябре прошлого года, третьи – в январе.
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