SpaceX запустила 60 интернет-спутников

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink, — сообщила пресс-служба компании.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 240 космических аппаратов системы Starlink.

Первая многоразовая ступень нынешней ракеты-носителя Falcon 9 используется в третий раз. Примерно через девять минут после старта она в автоматическом режиме совершила мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 550 км.

Это уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены в конце мая, а вторые – в ноябре прошлого года, третьи – в январе.