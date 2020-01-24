Милованов объяснил, почему коронавирус не ударит по экономике Украины

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На украинскую экономику не повлияет ситуация в Китае, где в результате вспышки нового коронавируса заболели тысячи людей. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в ходе брифинга.
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Он отметил, что обычно первой прямой эффект ощущает отрасль туризма, но в Украине на туризм приходится всего 2% ВВП при среднем показателе в других странах на уровне 5-10% ВВП.
“Поэтому у нас эффект будет низким. Перевозчики и туроператоры, которые работают на внешних рынках и работают с Китаем, возможно, понесут определенные расходы, связанные с эвакуацией. Но мы оцениваем влияние как минимальное”, – сказал Милованов.
Помимо этого, он не рассчитывает на снижение товарооборота между Украиной и Китаем, который является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны.
“Мы пока что не прогнозируем негативного влияния на товарооборот. На самом деле мы, пользуясь возможностью, сняли несколько торговых барьеров для экспорта из Китая, но это не связано с коронавирусом. Поэтому мы вообще повышаем товарооборот с Китаем. Это хорошо для экономики”, – добавил Милованов.
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