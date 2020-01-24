Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризиса

Наибольшее падение котировок зафиксировали на азиатских рынках. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips – на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%. Кроме того, снизились котировки на американском рынке. Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%. Упали и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

Золото. Цена на золото 27 января побила шестилетний рекорд. Стоимость золота – безопасного прибежища инвесторов во время смуты, взлетела из-за опасений относительно распространения нового смертельного коронавируса за пределы Китая. Так, рост котировок контрактов на золото с поставкой в феврале достигал 0,7% в ходе торгов в понедельник – до 1582,2 долларов за унцию. Это максимальный уровень с 2013 года. Серебро с поставкой в марте подорожало на 0,5% – до 18,2 долларов за унцию.

Нефть. А следом за золотом коронавирус обвалил мировые цены на нефть, которые снижаются после падения до минимальных значений с середины октября. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до 47-50 долларов за баррель, а цена Brent – до 55 долларов за баррель, прогнозирует старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Также эпидемия коронавируса обрушила цены на медь и железную руду. Цена меди приближается к наиболее длительному снижению с 2014 года. По данным на 27 января, она опустилась на 1,5%, до 5834,5 долларов за тонну.

Французская The Guardian пишет, что из-за пугающих новостей о коронавирусе уже подсчитывают убытки авиаперевозчики и гостиничный бизнес, компании по добыче полезных ископаемых и другие компании со значительными продажами в Китае и Азии. Эксперты прогнозируют, что экономика Китая может упасть ниже 6% только в первом полугодии.

“Ситуация в 2020 году заметно отличается от той, что была в 2003 году. Во-первых, потому что сейчас борьба с коронавирусом ведется публично, власти Китая рассказывают о распространении инфекции, числе пострадавших и предпринимаемых мерах. Во-вторых, в 2002 году американские индексы только начали восстанавливаться после двух лет падения. А сейчас на рынках назрела коррекция, и котировки акций оказались крайне уязвимы к любому косвенному поводу после очень продолжительного ралли роста”, – говорит Владимир Позний.

Не исключено, что нынешнее падение мировых рынков вполне может оказаться началом нового экономического кризиса.