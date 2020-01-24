Национальный банк спрогнозировал уровень учетной ставки на конец года

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Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года ввиду быстрого улучшения макроэкономической ситуации в стране.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
“Благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране наши планы теперь несколько более амбициозны, чем когда мы публиковали прогноз учетной ставки в октябре. Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 п. п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки”, – прокомментировал председатель Национального банка Яков Смолий.
Более всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.
Ожидаемый эффект:
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Вместе с тем, в Нацбанке отмечают ключевые риски в реализации прогнозов:
Актуальны также другие риски:
Как отмечается, реализация указанных рисков может стать причиной замедления снижения учетной ставки. Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.
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