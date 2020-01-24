Национальный банк спрогнозировал уровень учетной ставки на конец года

Национальный банк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года ввиду быстрого улучшения макроэкономической ситуации в стране.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

“Благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране наши планы теперь несколько более амбициозны, чем когда мы публиковали прогноз учетной ставки в октябре. Если инфляция стабилизируется в целевом коридоре 5% ± 1 п. п., мы сможем снизить ставку до 7% на конец 2020 года. Именно на уровне 7% мы оцениваем новый нейтральный уровень учетной ставки”, – прокомментировал председатель Национального банка Яков Смолий.

Более всего учетная ставка снизится в течение первого полугодия текущего года.

Ожидаемый эффект:

снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения;

стимулирование деловой активности.

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Вместе с тем, в Нацбанке отмечают ключевые риски в реализации прогнозов:

отсрочка заключения новой программы сотрудничества с МВФ ;

сохраняющиеся риски для макрофинансовой стабильности прежде всего вследствие решений украинских судов в отношении ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

Актуальны также другие риски:

дальнейшего охлаждения мировой экономики и ухудшения условий торговли;

эскалации военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;

сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания ввиду глобальных изменений климата;

уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Как отмечается, реализация указанных рисков может стать причиной замедления снижения учетной ставки. Зато в случае ускоренной реализации реформ и существенного притока инвестиций возможно снижение учетной ставки более ускоренным темпом.