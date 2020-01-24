Банковские счета украинцев под угрозой: новая мошенническая схема

В последнее время мошенники все чаще подделывают страницы интернет-банкингов крупных банков и воруют деньги со счетов своих жертв.

Аферисты звонят украинцам якобы с официального номера банка и под видом сотрудников финансового учреждения сообщают, что у клиента прошли списания или деньги крадут прямо сейчас. В процессе разговора высылают SMS-сообщение (в заголовке SMS часто можно заметить надпись “INTERNET”), далее просят срочно пройти по ссылке в сообщении (она подсвечивается другим цветом). При этом жертву сильно торопят, чтобы человек не вчитывался в смысл сообщения.

Перейдя по ссылке, человек видит похожую страницу интернет-банкинга своего банка, но на самом деле это страница-подделка, которую мошенники создали специально для кражи денег.

Звонивший сообщает, что для безопасности интернет-банкинг был заблокирован и для его разблокировки нужно срочно восстановить пароль и сообщить секретный код из SMS.

Клиент, нажав на кнопку “Восстановить пароль”, вводит в соответствующие поля свой номер карты, срок действия, CVV-код. Таким образом мошенники получают все конфиденциальные данные клиента.

Им остается только оперативно зайти на любой платежный сервис для перевода денег, ввести украденные данные и перевести все деньги с карты жертвы себе на счет. А секретный код из SMS, который собеседник просил назвать – это на самом деле был код для подтверждения операции о переводе денег через сервис платежной системы.

В последнее время украинцы получают SMS от мошенников именно с бесплатных сервисов для отправки сообщений. Например, если отправлять бесплатное SMS при помощи сайта Vodafone, можно заметить, что в конце каждого сообщения компания указывает, что не несет ответственности за содержание сообщений. Но большинство просто не обращает на это внимания и доверчиво передает свои данные аферистам.