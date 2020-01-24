В Минэкономразвития назвали ТОП-5 предприятий - должников по выплате зарплат (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 5 предприятий – крупнейших должников по выплате заработных плат.
Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состояние выплаты заработной платы в Украине. Назвал главных должников”, – отмечается в сообщении.
ТОП-5 самых крупных:
По его словам, часть из них частные, а часть – государственные.
Читайте также: 90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%
“Кстати, оказалось, что на 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но за реальной защитой – от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат”, – сообщил Милованов.
Ранее министр экономики рассказал, что делать, если не платят зарплаты:
1). Люди, которым не платят зарплаты, должны обратиться в профсоюзы.
2). Они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы.
3). Нужно обращаться в государственную службу Украины по вопросам труда, это тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсахВчера, 15:49 - 1976 17
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - СмелянскийВчера, 10:12 - 5459 16
Украинцы назвали главные проблемы страны (инфографика)Вчера, 14:04 - 1807 6
Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газаВчера, 16:44 - 941 5
Украине нужны 50 млрд долларов, чтобы уменьшить износ фондов до 48% - Милованов6 ч. назад - 458 4
Коронавирус обвалил рынки и может стать началом нового кризисаВчера, 21:00 - 6597 2
В ближайшее время гривна окажется под давлением - банкиры7 ч. назад - 3800 3
Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплатаВчера, 20:02 - 3455 1
Голландские инвесторы начинают строить завод в Украине3 ч. назад - 2176 3
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсахВчера, 15:49 - 1976 17
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Около часа назад - 111
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)Вчера, 11:10 - 2225
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1615
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 963
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1370