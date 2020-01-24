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В Минэкономразвития назвали ТОП-5 предприятий - должников по выплате зарплат (инфографика)

В Минэкономразвития назвали ТОП-5 предприятий - должников по выплате зарплат (инфографика)

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал 5 предприятий – крупнейших должников по выплате заработных плат.

Об этом он сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Вчера на брифинге я говорил, что мы изучаем рынок занятости и состояние выплаты заработной платы в Украине. Назвал главных должников”, – отмечается в сообщении.

ТОП-5 самых крупных:

  • Сумское машиностроительное производственное объединение;
  • “Азовобщемаш”;
  • завод имени Макарова;
  • “Научный институт Квант”;
  • шахта “Краснолиманская”.

По его словам, часть из них частные, а часть – государственные.

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“Кстати, оказалось, что на 30 крупнейших предприятиях-должниках действуют профсоюзы. Именно профсоюзы должны защищать трудовые права работников, к ним должны обращаться работники не только, чтобы получить билет на новогоднюю елку для ребенка, но за реальной защитой – от массовых сокращений, травматизма, невыплат заработных плат”, – сообщил Милованов.

Справка Finance.ua:

Ранее министр экономики рассказал, что делать, если не платят зарплаты:

1). Люди, которым не платят зарплаты, должны обратиться в профсоюзы.

2). Они могут обратиться в суд с иском о взыскании причитающейся заработной платы.

3). Нужно обращаться в государственную службу Украины по вопросам труда, это тот центральный орган исполнительной власти, который сейчас под Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По материалам Finance.UA
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