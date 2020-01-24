Центробанк США сохранил процентную ставку и объяснил почему

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центробанка, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 28-29 января.

ФРС

Решениесовпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Вместе с тем американский центробанк повысил ставку по излишкам банковских резервов (IOER) с 1,55% до 1,6% и ставку по операциям обратного РЕПО с 1,45% до 1,5%.

ФРС

РЕПО

продолжит выкупать казначейские векселя и во втором квартале этого года и будет проводить регулярные операции, по крайней мере, до конца апреля.