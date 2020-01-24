Юрист разъяснил, когда "авто в розыске" является законной причиной для остановки машины полицией

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В Украине патрульный вправе остановить автомобиль, так как “подобный находится в розыске”, если у него есть соответствующий документ-ориентировка.
Об этом сообщает “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.
В сообщении отмечается, что наличие ориентировки о нахождении авто в розыске является обязательным условием для остановки машины. При этом водитель имеет полное право требовать предоставить ему такие документы, а полицейский обязан подробно проинформировать о причине остановки.
Вместе с тем, независимо от того, предъявил ли патрульный ориентировку, водитель должен показать свои документы.
Если после этого полицейский начал рассмотрение дела об административном правонарушении:
Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:
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