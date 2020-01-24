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Юрист разъяснил, когда "авто в розыске" является законной причиной для остановки машины полицией

Юрист разъяснил, когда "авто в розыске" является законной причиной для остановки машины полицией

В Украине патрульный вправе остановить автомобиль, так как “подобный находится в розыске”, если у него есть соответствующий документ-ориентировка.

Об этом сообщает “Дорожный адвокат” в FACEBOOK.

В сообщении отмечается, что наличие ориентировки о нахождении авто в розыске является обязательным условием для остановки машины. При этом водитель имеет полное право требовать предоставить ему такие документы, а полицейский обязан подробно проинформировать о причине остановки.

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Вместе с тем, независимо от того, предъявил ли патрульный ориентировку, водитель должен показать свои документы.

Если после этого полицейский начал рассмотрение дела об административном правонарушении:

  • водитель имеет законное право знакомиться со всеми материалами и доказательствами по делу, в частности с упомянутой ориентировкой;
  • патрульный не предъявляет документ о деталях так называемого разыскиваемого авто, то это свидетельствует о незаконности его действий.

Справка Finance.ua

Основания для остановки автомобиля, предусмотренные законом:

  • если водитель нарушил Правила дорожного движения;
  • если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля;
  • если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения;
  • если транспортное средство находится в розыске;
  • если необходимо провести опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть;
  • если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или в качестве свидетеля;
  • если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения;
  • если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения;
  • нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов;
  • при наличии иностранных номерных знаков – с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

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По материалам Finance.UA
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