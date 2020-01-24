Первые смарт-часы OPPO получат датчик ЭКГ

OPPO SmartWatch разрабатывает технологию поддержки электрокардиограммы (ЭКГ). Сообщается, что “умные” часы предлагают мониторинг ЭКГ, аналогичный Apple Watch. На конференции Inno Day 2019 в Шэньчжэне в прошлом месяце компания OPPO объявила о своих планах по выпуску “умных” часов, интеллектуальных беспроводных наушников и оборудования 5G”.

Китайский консультант сообщил на Weibo, что “умные” часы OPPO будут иметь функцию ECG. Он также упомянул, что “умные” часы будут иметь квадратный дизайн.



Фото: gagadget.com

OPPO, безусловно, не будет первой компанией, которая представит “умные” часы с функцией ЭКГ. В прошлом году на рынке появились различные гаджеты с аналогичной функциональностью. Тенденция началась с часов Apple Watch Series 4, которые имели функцию ЭКГ. Она была активирована на рынках в прошлом году. Apple Watch Series 5, Amazfit Verge 2 и Samsung Galaxy Active 2 также являются тремя популярными моделями “умных” часов с поддержкой ЭКГ. При этом OPPO с помощью своих “умных” часов может расширить рынок и сделать ЭКГ доступным для новых клиентов.