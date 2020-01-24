По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (19,745 млн и 37,380 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 18), максимальный курс продажи доллара 25,50 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,94-24,95 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму 57,125 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,5000 – 7 777

24,9500 – 19 990

24,9200 – 33 333

24,9000 – 100 000

24,9000 – 150 000

24,9000 – 100 000

24,9000 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,9000 – 30 000

24,9200 – 30 000

24,9200 – 30 000

24,9200 – 20 000

24,9300 – 24 999

24,9300 – 23 000

24,9300 – 20 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,9792 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,8909 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.