На платежном рынке Украины появилась новая международная платежная система

Национальный банк Украины принял решение о согласовании изменений в правила внутригосударственной платежной системы “FORPOST”, которые, среди прочего, предусматривают изменение статуса и наименования платежной системы с внутригосударственной платежной системы “FORPOST” на международную платежную систему “NovaPay”.

Об этом говорится на сайте регулятора.

NovaPay является преемником платежной системы почтового оператора “Новая Почта”.

Международная платежная система “NovaPay” стала одиннадцатой международной платежной системой, платежной организацией которой является резидент, на платежном рынке Украины.

Справка Finance.ua:

“Новая Почта” – украинская компания, предоставляющая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок. Компания “Пост Финанс”, входящая в группу компаний “Новая Почта”, осуществляла деятельность по предоставлению финансовых услуг под брендом Forpost.