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Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по ДТП

Нацполиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по ДТП

Национальная полиция с 1 февраля упростит процедуру рассмотрения дел по дорожно-транспортным происшествиям.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко во время итогового совещания ведомства.

Так, все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

“Мы избавляемся от бюрократических преград и упрощаем процедуру рассмотрения материалов о ДТП. Начиная с 1 февраля в городе Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управления патрульной полиции для регистрации и организации реагирования”, – заявил Клименко.

Напомним, ранее Кабмин увеличил штрафы за ложный вызов полиции и “скорой помощи”. Максимальная сумма штрафа составит 10200 гривен.

Так, все аварии без пострадавших будут передавать на рассмотрение патрульной полиции.

“Мы избавляемся от бюрократических преград и упрощаем процедуру рассмотрения материалов о ДТП. Начиная с 1 февраля в городе Киеве все сообщения о ДТП без пострадавших будут передаваться непосредственно в управления патрульной полиции для регистрации и организации реагирования”, – заявил Клименко.

По материалам РБК-Украина
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