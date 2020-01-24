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Взлет курса и ОВГЗ. Что происходит с рынком? (видео)

Взлет курса и ОВГЗ. Что происходит с рынком? (видео)

Еще во вторник, 28 января, прошел аукцион по ОВГЗ и дебютировали облигации с 7-летним сроком. По этому поводу мы подготовили для вас специальное видео, в котором рассказываем: почему спрос превышает предложение, а облигации Украины так интересны инвесторам?

В деталях все рассказывает наш проверенный эксперт Алексей Козырев. Кстати, Алексей уверен, что на этой неделе Нацбанк снизит учетную ставку на 1,5% (сейчас учетная ставка 13%. – ред.). Это также отразится на снижении доходов облигаций.

Кроме того, благодаря видео вы можете узнать прогноз эксперта по курсу доллара и евро до 5 февраля. Смотрите и подписывайтесь на Youtube-канал Finance.ua. Всегда полезные прогнозы.📽️

По материалам Finance.UA
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