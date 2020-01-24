0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Авиакомпания "Роза Ветров" откроет рейсы из Киева в Любляну

Авиакомпания "Роза Ветров" откроет рейсы из Киева в Любляну

Украинская авиакомпания “Роза Ветров” откроет новый международный рейс из Киева в столицу Словении Любляны.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Можно случайно попасть в Лондон, Париж, в Вену, в Берлин, в Прагу, в Будапешт и еще черт знает куда, но попасть случайно в Любляну абсолютно невозможно – прямой рейс из Киева только с WINDROSE”, – говорится в сообщении.

Авиарейсы в Любляну из Международного аэропорта Борисполь в международный аэропорт Любляны:

  • период выполнения – с 30 апреля по 22 октября;
  • график рейсов: каждый четверг и воскресенье;
  • стоимость билета – от 2600 грн в одном направлении;
  • тариф учитывает багаж весом до 23 кг.

Справка Finance.ua:

  • Авиакомпания «Роза Ветров» в 2019 году перевезла 1 млн 443,4 тыс. пассажиров, что на 11,2% превысило результат 2018 года.
  • Чартерными рейсами авиаперевозчик доставил 1 млн 176,6 тыс. пассажиров, регулярными международными рейсами – 203,6 тыс. пассажиров, регулярными внутренними рейсами – 63,2 тыс. пассажиров.

Лучшие кредитные карты для путешественников

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.