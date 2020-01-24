Авиакомпания "Роза Ветров" откроет рейсы из Киева в Любляну

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Украинская авиакомпания “Роза Ветров” откроет новый международный рейс из Киева в столицу Словении Любляны.
Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
“Можно случайно попасть в Лондон, Париж, в Вену, в Берлин, в Прагу, в Будапешт и еще черт знает куда, но попасть случайно в Любляну абсолютно невозможно – прямой рейс из Киева только с WINDROSE”, – говорится в сообщении.
Авиарейсы в Любляну из Международного аэропорта Борисполь в международный аэропорт Любляны:
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