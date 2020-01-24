Авиакомпания "Роза Ветров" откроет рейсы из Киева в Любляну

Украинская авиакомпания “Роза Ветров” откроет новый международный рейс из Киева в столицу Словении Любляны.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

“Можно случайно попасть в Лондон, Париж, в Вену, в Берлин, в Прагу, в Будапешт и еще черт знает куда, но попасть случайно в Любляну абсолютно невозможно – прямой рейс из Киева только с WINDROSE”, – говорится в сообщении.

Авиарейсы в Любляну из Международного аэропорта Борисполь в международный аэропорт Любляны:

период выполнения – с 30 апреля по 22 октября;

график рейсов: каждый четверг и воскресенье;

стоимость билета – от 2600 грн в одном направлении;

тариф учитывает багаж весом до 23 кг.

Справка Finance.ua:

Авиакомпания «Роза Ветров» в 2019 году перевезла 1 млн 443,4 тыс. пассажиров, что на 11,2% превысило результат 2018 года.