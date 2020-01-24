НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 году

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Кабинет Министров Украины опубликовал для общественного обсуждения проект постановления по тарифам на медицинские услуги в 2020 году.
Об этом сообщается на сайте Национальной службы здоровья Украины.
Так, Кабмином опубликован для общественного обсуждения проект постановления “Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году”.
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Он определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.
Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году включает такие тарифы:
В тарифы за медицинские услуги, которые предусмотрены проектом постановления, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.
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