НСЗУ обнародовала предварительные тарифы на медицинские услуги в 2020 году

Кабинет Министров Украины опубликовал для общественного обсуждения проект постановления по тарифам на медицинские услуги в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте Национальной службы здоровья Украины.

Так, Кабмином опубликован для общественного обсуждения проект постановления “Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году”.

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Он определяет тарифы и механизмы оплаты медицинских услуг для экстренной, вторичной, третичной, паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами.

Порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году включает такие тарифы:

4 563,64 грн базовая ставка за пролеченные случаи, которые включены в пакеты «Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях» и «Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций». Тариф устанавливается как комбинация глобальной ставки и базовой ставки на пролеченный случай, к которому применяются весовые коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов;

19 332,31 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

16 001,43 грн тариф по оказанию медицинской помощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай);

8 136,03 грн тариф на роды, предусмотренные спецификациями;

26 087,72 грн до 98 533,82 грн тариф по оказанию медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности оказываемой медицинской услуги).

В тарифы за медицинские услуги, которые предусмотрены проектом постановления, не включена стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.