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Закон о труде введет эффективные методы трудовых отношений — Милованов

Закон о труде введет эффективные методы трудовых отношений — Милованов

Закон о труде введет конкурентоспособные и эффективные методы трудовых отношений.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время брифинга по итогам действий правительства.

“Мы знаем, что в области IT нормальные зарплаты. Но там неформальная занятость; там рынок труда работает, но все формы труда на нем — аутсорсинг, краткосрочные программы — сегодня не являются разрешенными. Поэтому мы хотим с помощью законопроекта о труде вывести из тени те активные конкурентоспособные методы работы, которые работают в успешных отраслях”, – сказал Милованов.

Он отметил, что, по официальным данным, сейчас в Украине из 28,5 млн человек трудоспособного возраста только 12,8 млн работают легально.

Как сообщал Укринформ, правительственный законопроект №2708 “О труде” зарегистрирован в Верховной Раде 28 декабря 2019 года.

Законопроект предусматривает пять ключевых нововведений: сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда; повышение доходов работников по всей Украине; гармонизация украинского законодательства с европейским.

По материалам УКРИНФОРМ
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