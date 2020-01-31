Семена Грапенюк: отмена моратория на взыскание ипотечного жилья. Риски и возможности для должников

На фоне девальвации гривны, произошедшей после финансового кризиса 2008 года, а в дальнейшем на фоне политических событий в 2014-2015 годах – в Украине возникла нездоровая ситуация, связанная с неспособностью должников погашать кредиты, полученные в иностранной валюте.

Для обеспечения безопасности украинцев от массового лишения их жилья в 2014 году был принят Закон Украины «О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте». Он предусматривал запрет принудительного взыскания единственного жилья у физических лиц, если оно выступает в качестве обеспечения обязательств по потребительским кредитам в иностранной валюте.

Кодексом Украины по процедурам банкротства вводится отмена указанного моратория с 21 октября 2020 года. Если указанный срок не будет продлен парламентариями, с конца октября 2020 года кредиторы смогут инициировать/возобновить процедуры взыскания на ипотечное имущество.

Вместе с тем, Кодексом по процедурам банкротства для физических лиц, которые намерены погасить кредит, вводится возможность реструктуризации долга. Для инициирования такой процедуры лицу необходимо обратиться в суд с заявлением об открытии производства по делу о неплатежеспособности. Воспользоваться такой возможностью должники вправе в течение пяти лет со дня введения в действие Кодекса.

Основные условия реструктуризации такой задолженности:

валютная задолженность переводится в гривневую по курсу, установленному НБУ на дату открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица;

на дату открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица; в размер требований обеспеченного кредитора не включаются штрафные санкции и пеня;

задолженность по ипотечному кредиту погашается не в полной сумме, а лишь в размере рыночной стоимости ипотечного имущества;

размер долга перед кредитором уменьшается пропорционально части кредита, погашенной должником до открытия производства по делу;

оставшаяся сумма задолженности, превышающая рыночную стоимость ипотечного имущества, подлежит списанию после полного выполнения обязательств должником по реструктуризированному обязательству.

На сумму задолженности предусматривается начисление процентов в зависимости от площади ипотечного жилья:

- если общая площадь ипотечной квартиры не превышает 60 кв.м. или жилая площадь не превышает 13,65 кв.м. на каждого члена семьи должника, или если общая площадь ипотечного дома не превышает 120 кв.м. – на сумму долга устанавливается процентная ставка в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне (UIRD 12 в гривне, значение которого можно найти на сайте Минфина и который по состоянию на день написания статьи составляет 14,24% годовых) + 1%. Срок погашения – 15 лет;

- если площадь ипотечного жилья превышает указанные показатели, на сумму долга устанавливается процентная ставка в размере UIRD 12 в гривне + 3%. Срок погашения – 10 лет.

Очевидно, что для добросовестных должников такие условия реструктуризации довольно выгодны по сравнению с рыночными предложениями банков на предоставление ипотечных кредитов сроком на 10 лет и более. Хотя, безусловно, для должников существование моратория было более выгодно, поскольку уберегал их как от потери жилья, так и от необходимости уплаты кредита.

Недостатки и неурегулированные вопросы

Несмотря на то, что институт неплатежеспособности физического лица является новым для украинского законодательства – в предложенном Кодексом механизме есть ряд недостатков и неурегулированных вопросов, в частности:

1. Пересчет валютного долга производится по курсу НБУ на дату открытия производства по делу о неплатежеспособности физического лица, а не на момент получения кредита или по другому льготному курсу, как на это надеялись должники.

2. Весьма недешевая процедура вхождения в процедуру банкротства, которая включает:

- авансирование вознаграждения управляющему реструктуризацией, сумма которого в текущем году составит более 30 тысяч гривен;

- судебный сбор – более 20 тысяч гривен. Хотя правомерность требований судов об уплате судебного сбора является сомнительной, учитывая то, что Кодекс не предусматривает для физических лиц обязанности подачи доказательств уплаты такого судебного сбора. А закон Украины «О судебном сборе» предусматривает уплату судебного сбора при открытии производства по делу о банкротстве только для кредиторов;

- расходы на правовую помощь, которые также будут довольно значительными, учитывая значительное количество работы, которую необходимо сделать для подготовки пакета документов для открытия производства по делу и для сопровождения судебного производства.

3. Не предусмотрен механизм защиты интересов должника в случае, если он не имеет возможности погашать долг по установленной кодексом процедуре реструктуризации. Фактически, в такой ситуации имущество должника или подлежит продаже в процедуре банкротства, поскольку на ипотечное имущество не распространяется требование об исключении из ликвидационной массы, либо после отмены моратория на такое имущество может обратить взыскание кредитор.

Таким образом, лица, на момент отмены моратория находящиеся в трудном материальном положении, могут потерять жилье, даже если это единственное место проживания их семей.

4. В сумму задолженности не включаются исключительно штрафные санкции и пеня, при этом никоим образом не урегулирован вопрос предельного размера процентов на кредит, которые иногда могут значительно превышать размер долга.

5. В ситуации по уменьшению задолженности пропорционально суммам ранее уплаченных должником, не урегулирован вопрос, каким образом определяется эта пропорциональность. В какой валюте и по какому курсу определяется такая пропорциональность для тела кредита и процентов и т.д.

6. К заявлению о неплатежеспособности должника должна прилагаться декларация, которая, среди прочего, также должна содержать информацию об имущественном положении лиц, состоящих в браке с должником. А также лиц, брак с которыми расторгнут в течение трех лет до дня подачи декларации, и родителей и совершеннолетних детей. На данный момент не урегулирован вопрос, приведет ли отказ таких лиц предоставлять информацию о своем имущественном положении к отказу в открытии производства.

При этом нужно понимать, что в таком случае процедура реструктуризации долгов влечет за собой ряд ограничений для должника. Таких как: запрет заключения ряда договоров и необходимость уведомления кредиторов о существенных изменениях в своем имущественном положении, о получении займов и кредитов, а также сообщать другие стороны перед заключением таких договоров о введении в отношении него процедуры реструктуризации долгов.

Несмотря на пока незначительное количество судебных дел о неплатежеспособности физических лиц, видно, что лица, рассматривающие для себя вариант прохождения такой процедуры с целью реструктуризации долга, заняли выжидательную позицию.

Скорее всего, больше обращений в суд с соответствующими заявлениями появится ближе к осени 2020 года – к сроку отмены моратория. Юристы в свою очередь ожидают, что к тому времени судебная практика и вероятные изменения в законодательство смогут дать ответы на вопросы, возникающие при анализе процедуры реструктуризации долгов.

Семена Грапенюк, партнер ЮК “SLS Group”