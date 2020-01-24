0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на быструю потерю заряда после обновления

Владельцы смартфонов Xiaomi жалуются на быструю потерю заряда после обновления

Пользователи сообщают, что батарея Xiaomi Mi 9T разряжается слишком быстро после последней ревизии обновления MIUI 11 с Android 10. Пострадавшие пользователи обмениваются решениями, но они работают только на определенных устройствах.

У вас есть Xiaomi Mi 9T и вы обнаружили, что батарея разряжается слишком быстро? Многие пользователи сообщают о такой же проблеме после обновления MIUI 11 / Android 10. Пользователь объясняет: “У меня было около 9-10 часов автономии, когда я впервые взял смартфон в июне 2019 года. Теперь у меня есть только 6-7 часов, если мне повезет”.

И добавим, что после обновления “главным виновником” чрезмерного потребления является Система Android, согласно статистике батареи. Еще один пользователь добавляет: “Система Android использует более 30% батареи после обновления Android 10 на Mi 9T”. Проблемы с аккумулятором также были замечены во время обновления Android 9 на Xiaomi.

Поэтому некоторые люди рекомендуют очищать кеш, отключать автоматический запуск приложений или просто перезагружать свои смартфоны. Желательно также отключить оптимизацию MIUI в настройках разработчика.

Также можно попытаться выполнить сброс до заводских настроек для восстановления нормальной автономии. Однако все эти манипуляции, очевидно, не работают для всех. Ожидается, что Xiaomi быстро выложит исправление в Интернете, чтобы положить конец этому ненормальному потреблению батареи.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.