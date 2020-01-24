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Граждане Швейцарии смогут платить налоги в биткойнах

Граждане Швейцарии смогут платить налоги в биткойнах

Муниципалитет Церматт, Швейцария, где находится знаменитая альпийская вершина Маттерхорн, теперь является вторым местом в стране, где налогоплательщикам официально разрешается платить налоги в биткойнах (BTC). Чтобы открыть новый вариант уплаты налогов, власти Церматта установили партнерские отношения с крупнейшей швейцарской компанией по крипто-финансовым услугам Bitcoin Suisse.

Согласно объявлению Bitcoin Suisse, Церматт начал принимать Биткойн в качестве средства оплаты местных налогов и транзакций с 28 января 2020 года. Благодаря партнерству с Bitcoin Suisse, власти Церматта теперь могут конвертировать биткойны налогоплательщиков в швейцарские франки через Bitcoin Suisse, которая затем переводит сумму в фиатной валюте на банковский счет муниципалитета.

В частности, местные налогоплательщики смогут оплачивать свои налоги в биткойнах с помощью инструмента для точек продаж, установленного в ратуше Церматта, или через портал онлайн-платежей. Однако для того, чтобы платить налоги с помощью биткойнов онлайн, налогоплательщики должны будут обратиться непосредственно в налоговую инспекцию Церматта для совершения крипто-платежа, отмечается в объявлении.

Город Цуг стал первым населенным пунктом в Швейцарии, который стал принимать платежи в биткойнах в 2016 году, сообщает Bitcoin Suisse. Как сообщает Cointelegraph, столица швейцарской “крипто-долины” начала принимать биткойн-платежи за определенные городские услуги, такие как коммунальные услуги, в мае 2016 года.

По материалам Комментарии
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