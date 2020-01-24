До конца года в Киеве планируют открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту

До конца года в Киеве планируют открыть сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

“Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и до конца этого года автосообщение по нему (между левым и правым берегами) откроют”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.



Фото: КГГА

Как сообщили в КГГА, уже завершили процесс монтажа верхних временных опор и начинают новый этап – установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро. Также Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки.

“Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по пяти мостам через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в “часы пик” пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза”, – отметил Кличко.

По его словам, на мосту обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод.

“Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020-м”, – подытожил мэр Киева.