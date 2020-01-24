До конца года в Киеве планируют открыть автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
До конца года в Киеве планируют открыть сообщение между левым и правым берегом через Подольско-Воскресенский мост.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода активно продолжается и до конца этого года автосообщение по нему (между левым и правым берегами) откроют”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.
Фото: КГГА
Как сообщили в КГГА, уже завершили процесс монтажа верхних временных опор и начинают новый этап – установку натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро. Также Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки.
“Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта по пяти мостам через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. авто. И в “часы пик” пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза”, – отметил Кличко.
По его словам, на мосту обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро – на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод.
“Город в полном объеме финансирует такой большой объект. Около 3 миллиардов гривен планируем выделить в 2020-м”, – подытожил мэр Киева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский11 ч. назад - 3003 9
Электронные водительские права можно будет использовать в поездах и на внутренних авиарейсах5 ч. назад - 722 9
В Украине заинтересованы инвесторы со всего мира, - Гончарук11 ч. назад - 863 4
Украинцы назвали главные проблемы страны (инфографика)7 ч. назад - 1037 3
90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%10 ч. назад - 2421 3
Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн13 ч. назад - 9114 2
Доход работников Укрпочты вырос почти вдвое - Смелянский11 ч. назад - 3003 9
ПриватБанк запускает облачную электронную подпись9 ч. назад - 2890
90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%10 ч. назад - 2421 3
Межбанк: Среда будет держать в напряжении10 ч. назад - 1892
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)10 ч. назад - 318
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1485
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 915
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1309
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4570