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Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов (инфографика)

Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов (инфографика)

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах.

Об этом сообщает исследование рейтинга TomTom.

В Европе столица Украины занимает 3-е место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. Одесса в европейском рейтинге заняла седьмое место.

Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико. Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги – в индийском городе Бангалор, столице Филиппин Маниле и столице Колумбии Боготе.

По данным рейтинга, киевляне проводят в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов.

За это время, согласно TomTom, можно связать 57 шапок или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов “Игры престолов”.

Наиболее неудобное время для передвижения по городу в четверг между 18:00 и 19:00.

В 2019 году самым загруженным днем было 23 января, а наименее загруженным – 28 апреля.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

По материалам Економічна Правда
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