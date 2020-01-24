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Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплата

Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплата

Кабинет Министров опубликовал инфографику с географией снижения сумм в платежках украинцев за коммунальные услуги по областям.

По данным правительства, 143 предприятия в области 21 (и г. Киеве) сделали перерасчет размера платы на централизованное отопление для населения.

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Все предприятия теплоснабжения осуществили перерасчет в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях.

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При этом в некоторых областях снизили плату менее половины предприятий. Среди них Луганская (2 из 10 тепловиков), Ивано-Франковская (2 из 6), Львовская (8 из 19) области.

В свою очередь, к совету правительства не прислушались тепловики лишь в двух областях – Черновицкой и Николаевской. Там платежки не снижали.

Справка Finance.ua:

  • Уменьшение платежек произошло из-за снижения на рынке цены на газ. В связи с этим Правительство (Постановление №1082) предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.
  • Процент размера платы зависит от стоимости природного газа, учтенного в структуре действующих тарифов на услуги теплоснабжения и удельного веса этой составляющей в структуре себестоимости услуги.
По материалам Finance.UA
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