Перерасчет за тепло: названы области, в которых снижена оплата

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Кабинет Министров опубликовал инфографику с географией снижения сумм в платежках украинцев за коммунальные услуги по областям.
По данным правительства, 143 предприятия в области 21 (и г. Киеве) сделали перерасчет размера платы на централизованное отопление для населения.
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Все предприятия теплоснабжения осуществили перерасчет в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях.
При этом в некоторых областях снизили плату менее половины предприятий. Среди них Луганская (2 из 10 тепловиков), Ивано-Франковская (2 из 6), Львовская (8 из 19) области.
В свою очередь, к совету правительства не прислушались тепловики лишь в двух областях – Черновицкой и Николаевской. Там платежки не снижали.
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