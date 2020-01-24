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Правительство Германии одобрило отказ от ТЭС на буром угле до 2038 года

Правительство Германии одобрило отказ от ТЭС на буром угле до 2038 года

Немецкое правительство приняло решение о поэтапном отказе от ТЭС на буром угле до 2038 года.

Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на Spiegel.

Правительство одобрило законопроект, который предусматривает прекращение вредного для климата производства электроэнергии из угля в Германии не позднее 2038 года. Соответствующую концепцию представили год назад.

Операторы буроугольных электростанций и открытых шахт должны получить компенсацию в размере 4,35 млрд евро за досрочное отключение электростанций – для которого в законопроекте установлен определенный график. Кроме того, правительство планирует потратить до 5 млрд евро на пенсии и пособия работникам таких ТЭС и шахт.

В ходе поэтапного отказа от угля соответствующим регионам также было обещано 40 миллиардов евро на структурные изменения в течение многих лет.

Законопроект на почти 200 страниц теперь должен быть обсужден в Бундестаге, ожидается, что его примут в середине года.

По материалам Економічна Правда
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