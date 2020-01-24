Передать показатели "Киеводоканала" можно через Viber и Telegram

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От своевременной передачи показаний счетчиков зависит правильность начислений за потребленную воду.
Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала” в FACEBOOK.
Чтобы передать показатели через Viber:
Чтобы передать показатели через Telegram:
Какие еще способы передачи показаний:
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