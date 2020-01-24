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Передать показатели "Киеводоканала" можно через Viber и Telegram

Передать показатели "Киеводоканала" можно через Viber и Telegram

От своевременной передачи показаний счетчиков зависит правильность начислений за потребленную воду.

Об этом сообщила пресс-служба “Киевводоканала” в FACEBOOK.

Чтобы передать показатели через Viber:

  • в мессенджере нажать пункт меню «Дополнительно»;
  • выбрать «Паблик аккаунты» и в поиске ввести «Киевводоканал»;

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  • открыв аккаунт, нажать на плюс;
  • нажать кнопку «Сообщения» и добавить лицевые счета для дальнейших операций.

Чтобы передать показатели через Telegram:

  • в мессенджере нажать на значок поиска и введите «Киевводоканал»;
  • добавить свой лицевой счет и передавать показания.

Какие еще способы передачи показаний:

  • через новое мобильное приложение от Киевводоканала: для IOS или Android
  • записать показатели в соответствующей графе платежного сообщения при оплате в банковских учреждениях,
  • по телефону контакт-центра Киевводоканала (044) 202-0202.

Справка Finance.ua:

  • Тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей г. Киева – 20,82 грн (в т. ч. НДС 3,47 грн) за 1 куб. м.
  • Тариф на услуги по централизованному снабжению холодной водой, водоотведению (с использованием внутридомовых систем) – 21,756 грн (в т. ч. НДС 3,626 грн).
По материалам Finance.UA
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