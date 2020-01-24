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Украине нужны 50 млрд долларов, чтобы уменьшить износ фондов до 48% - Милованов

Украине нужны 50 млрд долларов, чтобы уменьшить износ фондов до 48% - Милованов

Украине нужно 50 млрд долларов инвестиций, чтобы уменьшить износ фондов с 60% до 48%.

Об этом во время брифинга сказал министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

“Износ основных фондов, которые есть в Украине в целом – 60%… В инфраструктуре и промышленности достигает иногда 80%… Внешние инвестиции в Украине достигают 2-2,5 млрд долларов в год… Наша цель 50 млрд долларов – это очень амбициозная цель… Это позволит снизить износ основных фондов с 60% до 48%… Если мы хотим снизить и достичь 35%, как в Словакии, например, то нам дополнительно нужны десятки, а то и сотни миллиардов”, – сообщил Милованов.

Напомним, Зеленский заявлял, что встречи, которые состоялись в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, показали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

По материалам УНН
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