В Финляндии из-за коронавируса появляются новые рабочие места

Компания Genano, которая базируется в Эспоо, получила крупный заказ из КНР на производство воздухоочистителей для китайских больниц.

Как сообщает yle.fi, оборудование производится на заводе Matrel в Миккели. По информации издания, в Миккели сейчас кипит работа по сборке воздухоочистителей для новых китайских больниц, которые строятся из-за эпидемии коронавируса.

Эти очистители воздуха работают на основе запатентованной финнами технологии. В результате нового заказа пришлось продлить рабочие дни сотрудников завода. Два новых сотрудника были наняты для распределения рабочей нагрузки.

“Да, сейчас в Миккели работают не покладая рук. К выходным нужно собрать порядка 200 устройств. Мы предполагаем, что число заказов еще вырастет”, — говорит гендиректор Genano Никлас Скугстер.

В издании отмечают, что в результате поступившего из Китая заказа на заводе Matrel (Финляндия) появятся новые рабочие места.