Японские инженеры создадут робота величиной с 6-этажный дом (видео)

Трансформеры всегда были популярны в Японии. Впервые выйдя в эфир в 1979 году, серия Gundam Йошиюки Томино оставила неизгладимый след в японской культуре и мире анимации. Продажи миниатюрных статуэток самой официальной компании Bandai Namco в 2015 году приближались к полумиллиарду. И не было недостатка в полноразмерных, 18-метровых моделях. Действительно, это уже четвертый раз, когда дизайнер Масаки Кавахара работал над полноразмерным аттракционом Gundam.

Фабрика Gundam Yokohama стремится воплотить в жизнь культового робота RX-78-2 в общественном месте у порта Иокогама. Огромный робот весит где-то порядка 25 тонн, что делает его намного тяжелее, чем средний промышленный робот. Благодаря серии видеороликов, посвященных усилиям инженеров, стоящих за разработкой робота, можно получить представление о том, как это будет выглядеть.

Руки, например, имеют длину 2 м и имеют полностью сочлененные пальцы. Поскольку они будут установлены на вращающихся запястьях с подвижными коленами и плечами, вес каждой руки, включая все двигатели, кабели и кузов, должен быть не менее 200 кг, чтобы обеспечить работу двигателей выше по цепи.