ТОП-3 городов пользователей Viber в Украине

Разработчики мессенджера Viber подвели итоги 2019 года и провели анализ использования приложения в Украине.

“Показательно, что у приложения достаточно молодая аудитория – почти половина пользователей не старше 34 лет”, – говорится в сообщении. Основанный в 2010 году Viber за десять лет стал одним из самых популярных сервисов для общения.

В Украине Viber на протяжении нескольких лет удерживает лидерскую позицию по востребованности среди населения. Согласно независимому исследованию Kantar, приложение установлено на 96% смартфонах украинцев. По данным Viber, более половины всех пользователей в стране – женщины (55%).

Мужчины уступают по этому показателю на 10% (45%). Важно отметить также рост молодой аудитории — сейчас чуть более 33% пользователям Viber от 25 до 34 лет, а еще почти 16% входят в возрастную группу от 18 до 24 лет.

По числу отправленных сообщений самыми активными оказались жители Киева (14%), второе место занимает Львов (5%), далее идёт Харьков (4%) и Днепр (2%). Позвонить бесплатно по Viber любят киевляне (14% от всех исходящих звонков в Украине), жители Львова (4,5%), Харькова (4%), Днепра (2%) и Запорожья (2%).