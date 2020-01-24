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Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Оржель: Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах.

Об этом он сказал на брифинге.

“Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах”, – подчеркнул Оржель.

Министр добавил, что большие запасы, заключенный в конце 2019 года транзитный контракт и теплая зима являются драйверами снижения цены на газ в Европе, что в итоге отразится и в платежках конечных потребителей страны.

В подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 января находилось 17,24 миллиарда кубометров газа – запасы сократились на 20,9%, или на 4,54 млрд кубометров с начала сезона отбора газа.

30 октября 2019 года Украина прекратила закачивать газ в свои хранилища. Этот газ стали использовать на время отопительного сезона. Его объемы 30 октября составили 21,74 млрд кубометров.

По материалам Економічна Правда
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