Alibaba запатентовала новый дизайн складного смартфона (фото)

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Компания Alibaba, которая владеет платформой электронной коммерции Aliexpress, похоже, собирается выйти на рынок смартфонов.
Китайский гигант разработал новый дизайн для складного смартфона, а также подал заявку на патент.
Складной смартфон от Alibaba получит дизайн раскладушки, и в отличие от складных смартфонов от Samsung и Motorola, этот гаджет от Alibaba можно сложить дважды.
Кроме того, смартфон от Alibaba также имеет дополнительный дисплей в верхней части задней панели, который занимает около трети общей площади. Однако, в отличие от переднего экрана, панель дисплея на задней стороне не является гибкой. Когда телефон сложен, задний экран будет использоваться в качестве переднего дисплея.
Поскольку складной экран находится внутри, он остается хорошо защищенным, а когда телефон сложен, дополнительный экран на задней панели можно использовать для звонков и уведомлений. Справа размещен две физические кнопки, которые будут служить в качестве переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и для управления громкостью.
Разработка Alibaba довольно интересна, даже с учетом того, что гигант электронной коммерции не производит собственные гаджеты. Даже если телефон не дебютирует на рынке под брендом Alibaba, компания может перепродать или лицензировать патент другим производителям смартфонов.
Фото: letsgodigital
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