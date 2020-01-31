Alibaba запатентовала новый дизайн складного смартфона (фото)

Компания Alibaba, которая владеет платформой электронной коммерции Aliexpress, похоже, собирается выйти на рынок смартфонов.

Китайский гигант разработал новый дизайн для складного смартфона, а также подал заявку на патент.

Складной смартфон от Alibaba получит дизайн раскладушки, и в отличие от складных смартфонов от Samsung и Motorola, этот гаджет от Alibaba можно сложить дважды.

Кроме того, смартфон от Alibaba также имеет дополнительный дисплей в верхней части задней панели, который занимает около трети общей площади. Однако, в отличие от переднего экрана, панель дисплея на задней стороне не является гибкой. Когда телефон сложен, задний экран будет использоваться в качестве переднего дисплея.

Поскольку складной экран находится внутри, он остается хорошо защищенным, а когда телефон сложен, дополнительный экран на задней панели можно использовать для звонков и уведомлений. Справа размещен две физические кнопки, которые будут служить в качестве переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и для управления громкостью.

Разработка Alibaba довольно интересна, даже с учетом того, что гигант электронной коммерции не производит собственные гаджеты. Даже если телефон не дебютирует на рынке под брендом Alibaba, компания может перепродать или лицензировать патент другим производителям смартфонов.



Фото: letsgodigital