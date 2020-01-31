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Alibaba запатентовала новый дизайн складного смартфона (фото)

Alibaba запатентовала новый дизайн складного смартфона (фото)

Компания Alibaba, которая владеет платформой электронной коммерции Aliexpress, похоже, собирается выйти на рынок смартфонов.

Китайский гигант разработал новый дизайн для складного смартфона, а также подал заявку на патент.

Складной смартфон от Alibaba получит дизайн раскладушки, и в отличие от складных смартфонов от Samsung и Motorola, этот гаджет от Alibaba можно сложить дважды.

Кроме того, смартфон от Alibaba также имеет дополнительный дисплей в верхней части задней панели, который занимает около трети общей площади. Однако, в отличие от переднего экрана, панель дисплея на задней стороне не является гибкой. Когда телефон сложен, задний экран будет использоваться в качестве переднего дисплея.

Поскольку складной экран находится внутри, он остается хорошо защищенным, а когда телефон сложен, дополнительный экран на задней панели можно использовать для звонков и уведомлений. Справа размещен две физические кнопки, которые будут служить в качестве переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и для управления громкостью.

Разработка Alibaba довольно интересна, даже с учетом того, что гигант электронной коммерции не производит собственные гаджеты. Даже если телефон не дебютирует на рынке под брендом Alibaba, компания может перепродать или лицензировать патент другим производителям смартфонов.


Фото: letsgodigital

По материалам НВ
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