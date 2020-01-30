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Ford Mondeo в новом поколении (или его преемник) получит дизайн в стиле кроссовера

Ford Mondeo в новом поколении (или его преемник) получит дизайн в стиле кроссовера

Ford Mondeo в новом поколении (или его преемник) получит дизайн в стиле кроссовера, но его нельзя будет классифицировать как SUV, сообщает британский журнал Autocar со ссылкой на собственные источники.

Во всем мире снижаются продажи среднеразмерных автомобилей, к которым относится и Ford Mondeo. Так, в 2019 году в Европе было продано 40 495 автомобилей Mondeo, что на 19% меньше, чем в 2018 году.

Поэтому Ford отказался от некоторых моделей, решив заменить их кроссоверами. Станет «почти» кроссовером и новый Mondeo, хотя его продолжат выпускать в кузовах хэтчбек и универсал. В общем, это будет хэчбек и универсал с элементами стилистики кроссоверов.

Новый Mondeo может быть достаточно просторным и вместительным, чтобы заменить в Европе минивэны S-Max и Galaxy. В прошлом году Ford прекратил продавать на европейском рынке компактные минивэны B-Max и C-Max. Возможно, скоро очередь дойдет до S-Max и Galaxy…

По материалам autonews.ua
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