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Укргаздобыча: истощение крупнейших месторождений в Украине - 80-90% (инфографика)

Укргаздобыча: истощение крупнейших месторождений в Украине - 80-90% (инфографика)

Пять крупнейших месторождений АО “Укргаздобыча” истощены на 79-90%.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

Уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское — 89%, Западно-Крестищенское – 90%, Яблуновское – 79%, Ефремовское – 82%, Мелеховское – 82%.

Вместе с тем в 2019 году компания открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров газа, подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.

По материалам Finance.UA
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