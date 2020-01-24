ГАСИ саботирует строительство трассы, которую Гончарук назвал приоритетом №1

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Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) уже несколько месяцев отказывается выдавать разрешение на строительство одного из участков трассы Днепр-Решетиловка, сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.
Самым интересным в этом Голик считает то, что строительство трассы Днепр-Решетиловка премьер Алексей Гончарук назвал приоритетом №1 на этот год. После презентации правительственной программы по дорогам, ГАСИ в своем заявлении сразу же заверила, что будет предоставлять полную поддержку таким планам, и приоритетом для себя ставит оперативную выдачу документов.
Но при этом строительство приоритетной для правительства трассы остается заблокированным.
“Это уже шестой или седьмой отказ ГАСИ по этому участку трассы. Запятые в документах уже менялись. Уточняющие документы предоставлялись. Изменения в один из нормативных документов Минрегиона были внесены, чтобы убрать застарелые подходы. Но нет. ГАСИ упорно продолжает гнуть свою линию”, – подчеркнул Голик.
Единственный выходом из такой ситуации Голик назвал изменение порядка работы инспекции. По его словам, в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, сводящий суть подобных процедур к банальному уведомлению ГАСИ, а не получению у нее разрешения.
“Ранее для одной из отраслей так уже было сделано – эффект поразительный. Судя из текста в посте ГАСИ, там тоже “за” такие изменения”, – добавил советник премьера.
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