Является ли отказ инспектора предъявить удостоверение основанием для отмены штрафа

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На месте остановки по требованию водителя инспектор отказался предъявить служебное удостоверение. Далее на водителя был наложен штраф за нарушение Правил дорожного движения.
Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.
Решение суда – обращаясь к человеку, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук.
Если полицейский не сообщил фамилию, должность, специальное звание и по требованию водителя служебное удостоверение не предъявил.
Верховный суд расценил как нарушение прав водителя при рассмотрении дела и признал штраф полиции незаконным
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