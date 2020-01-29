Является ли отказ инспектора предъявить удостоверение основанием для отмены штрафа

На месте остановки по требованию водителя инспектор отказался предъявить служебное удостоверение. Далее на водителя был наложен штраф за нарушение Правил дорожного движения.

Об этом пишет “Дорожный адвокат” на своей странице в FACEBOOK.

Решение суда – обращаясь к человеку, полицейский обязан назвать свою фамилию, должность и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук.

Если полицейский не сообщил фамилию, должность, специальное звание и по требованию водителя служебное удостоверение не предъявил.

Верховный суд расценил как нарушение прав водителя при рассмотрении дела и признал штраф полиции незаконным

Справка Finance.ua: