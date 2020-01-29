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Аналитики дали прогноз курса доллара на 2020 год

Аналитики дали прогноз курса доллара на 2020 год

Среднегодовой обменный курс гривны к доллару по итогам 2020 года будет зафиксирован на уровне 25,4 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют прогнозы опрошенных аналитиков.

В пользу стабильности курса гривны говорит тот факт, что спрос у иностранцев на украинские гособлигации остается достаточно высоким. Это может удерживать нацвалюту на весьма уверенных позициях по отношению к доллару, считает аналитик Альпари Максим Пархоменко.

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“Данную тенденцию сдерживает НБУ за счет печатания гривны. Регулятору приходится балансировать между нынешним курсом и ростом инфляции в будущем”, – говорит эксперт.

Тем не менее, по его мнению, стабильный курс гривны, а также снижение учетной ставки до 10% позволят нарастить кредитование и ускорить экономику в 2020 году.

Глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин считает, что валютный рынок в 2019 году преподнес настоящий сюрприз, и столь значительного укрепления курса гривны по отношению к доллару никто не ожидал. И, как отметил аналитик, природа финансовых рынков такова, что трендовые движения по валютным парам бывают очень сильными, поэтому угадать “точку разворота тренда” практически невозможно.

“Если рассматривать чисто фундаментальные факторы, необходимо принимать во внимание сохранение отрицательного сальдо платежного баланса, что рано или поздно начнет “давить” на курс нацвалюты”, – предупреждает Чурин.

По материалам РБК-Украина
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