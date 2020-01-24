Дубилет анонсировал продолжение оценки численности украинцев

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Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал в эфире ТСН.
Дубилет отметил, что сейчас правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов.
“Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать”, – отметил Дубилет.
Министр сообщил, традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводился в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.
“Опять же, если говорить на бюрократическом языке – это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем”, – добавил он.
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