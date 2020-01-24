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Дубилет анонсировал продолжение оценки численности украинцев

Дубилет анонсировал продолжение оценки численности украинцев

Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев. Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал в эфире ТСН.

Дубилет отметил, что сейчас правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов.

“Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать”, – отметил Дубилет.

Министр сообщил, традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводился в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

“Опять же, если говорить на бюрократическом языке – это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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