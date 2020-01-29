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Apple побила рекорд по прибыли благодаря продажам смартфонов

Apple побила рекорд по прибыли благодаря продажам смартфонов

В І квартале 2020 финансового года американская корпорация Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку благодаря продажам iPhone и носимых устройств.

Как говорится в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 декабря 2019 года, увеличилась на 11%, до $22,24 млрд. Повышение прибыли было отмечено впервые более чем за год.

“Мы очень рады сообщить о самом высоком квартальном доходе Apple за все время, чему способствует высокий спрос на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro и рекорды по услугам и носимым устройствам”, — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.

В сегменте носимых устройств, куда входят Apple Watch и AirPods, квартальная выручка взлетела на 37% — до $10,01 млрд. Кук заявил, что высокий спрос на эти устройства в предпраздничный сезон сократил их доступность, однако продажи в этом сегменте впервые оказались выше отметки в $10 млрд.

По его словам, за отчетный период база устройств выросла в каждом сегменте и теперь достигла более 1,5 млрд.

“Наши очень сильные результаты в бизнесе привели к рекордному уровню чистой прибыли в $22,2 млрд и к получению операционного денежного потока в размере $30,5 млрд. Мы также вернули акционерам около $25 млрд в течение квартала, включая $20 млрд в виде выкупа акций и $3,5 млрд в виде дивидендов и их эквивалентов”, — отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $4,99 при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $4,54.

По материалам Дело
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