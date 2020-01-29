Apple побила рекорд по прибыли благодаря продажам смартфонов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В І квартале 2020 финансового года американская корпорация Apple Inc. зафиксировала рекордные прибыль и выручку благодаря продажам iPhone и носимых устройств.
Как говорится в пресс-релизе Apple, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 28 декабря 2019 года, увеличилась на 11%, до $22,24 млрд. Повышение прибыли было отмечено впервые более чем за год.
“Мы очень рады сообщить о самом высоком квартальном доходе Apple за все время, чему способствует высокий спрос на наши модели iPhone 11 и iPhone 11 Pro и рекорды по услугам и носимым устройствам”, — сказал генеральный директор Apple Тим Кук.
В сегменте носимых устройств, куда входят Apple Watch и AirPods, квартальная выручка взлетела на 37% — до $10,01 млрд. Кук заявил, что высокий спрос на эти устройства в предпраздничный сезон сократил их доступность, однако продажи в этом сегменте впервые оказались выше отметки в $10 млрд.
По его словам, за отчетный период база устройств выросла в каждом сегменте и теперь достигла более 1,5 млрд.
“Наши очень сильные результаты в бизнесе привели к рекордному уровню чистой прибыли в $22,2 млрд и к получению операционного денежного потока в размере $30,5 млрд. Мы также вернули акционерам около $25 млрд в течение квартала, включая $20 млрд в виде выкупа акций и $3,5 млрд в виде дивидендов и их эквивалентов”, — отметил финансовый директор Apple Лука Маэстри.
Чистая прибыль в расчете на акцию составила $4,99 при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $4,54.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 19433 36
Зеленского просят отменить вторую платежку за газВчера, 13:43 - 4591 23
5 причин, почему ГБО может быть не так выгодно, как кажется на первый взгляд17 ч. назад - 4939 8
Поверка счетчиков: зачем она нужна и кто должен платить7 ч. назад - 4580 7
Случаи, когда штраф полиции, вынесенный без присутствия адвоката, является незаконнымВчера, 20:00 - 1404 2
Репетиторов обязали задекларировать необлагаемые доходыВчера, 17:03 - 19433 36
Где пенсионеру жить хорошо: названа идеальная страна10 ч. назад - 9135 1
Дешевые билеты от Ryanair: куда можно слетать за €10Вчера, 19:03 - 8346 1
Аналитики дали прогноз курса доллара на 2020 год7 ч. назад - 5762 1
5 причин, почему ГБО может быть не так выгодно, как кажется на первый взгляд17 ч. назад - 4939 8
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусеВчера, 13:10 - 299
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)Позавчера, 13:15 - 1913 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4179
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2018
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1139