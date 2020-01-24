90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%

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По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в краткосрочной перспективе программа дешевых кредитов «Возвращайся и оставайся» должна создать 90 тысяч новых рабочих мест.
О целях программы сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.
“Программа направлена исключительно на поддержку финансирования направлений, связанных с приобретением и модернизацией основных средств микро- и малого бизнеса, ремонтом и реконструкцией производственных помещений”, – говорится в сообщении.
По его словам, кредитная программа поможет:
Чего ожидают от программы через год:
Чего ожидают от программы через 5 лет:
«Программа устранит один из существенных барьеров для развития бизнеса – высокие ставки по кредитам. Программа имеет важное значение для страны – развитие малого и среднего бизнеса является драйвером для быстрого, устойчивого и инклюзивного экономического роста», – отметил Милованов.
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