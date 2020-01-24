90 тысяч рабочих мест: в правительстве сообщили, чего ожидают от программы кредитов под 5-7-9%

По расчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в краткосрочной перспективе программа дешевых кредитов «Возвращайся и оставайся» должна создать 90 тысяч новых рабочих мест.

О целях программы сообщил министр развития экономики Тимофей Милованов.

“Программа направлена ​​исключительно на поддержку финансирования направлений, связанных с приобретением и модернизацией основных средств микро- и малого бизнеса, ремонтом и реконструкцией производственных помещений”, – говорится в сообщении.

По его словам, кредитная программа поможет:

расширить деятельность ММП ;

создать новые рабочие места;

способствовать возвращению трудовых мигрантов.

Чего ожидают от программы через год:

дополнительно 50 тысяч кредитов как результат этой программы;

примерно 90 тысяч новых рабочих мест;

получить 2 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса;

снижение процентной ставки по кредитам с 18-40% (как сейчас) до 17-12% уже в 2020 году.

Чего ожидают от программы через 5 лет:

должно поступить 8 млрд внутренних инвестиций в украинскую экономику, а именно сферу микробизнеса;

сумма выданных в рамках программы кредитов составит 30 млрд грн.

«Программа устранит один из существенных барьеров для развития бизнеса – высокие ставки по кредитам. Программа имеет важное значение для страны – развитие малого и среднего бизнеса является драйвером для быстрого, устойчивого и инклюзивного экономического роста», – отметил Милованов.

Справка Finance.ua:

Кабмин одобрил старт программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 года. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 24 января.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12 264 грн.

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