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В Украине стало больше наличных денег в обращении (инфографика)

В Украине стало больше наличных денег в обращении (инфографика)

В наличном обращении страны по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн. Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года).

Об этом сообщает пресс служба Нацбанка.

Структура наличных денег в обращении:

  • по состоянию на 1 января 2020 года в наличном обращении находилось 425 млрд грн;
  • монет – 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук);
  • банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук).

Количество банкнот и монет на одного украинца:

  • на начало 2020 года среднее количество банкнот на одного украинца составляло 70 штук;
  • монет (разменных и оборотных монет 1, 2 и 5 грн, которые являются средством платежа) – 182 штуки;
  • среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, снизилось за год на 41% (вследствие изъятия из обращения разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек м прекращения выдачи монет номиналом 25 копеек с 1 октября 2019 года).

Банкноты и монеты, преобладающие в обращении:

  • по количеству в наличном обращении преобладают банкноты номиналом 200 гривен (23,4%);
  • больше всего разменных монет номиналом 10 копеек (28,9%).

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Кроме того, в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

Чем обусловлено увеличение объемов наличности:

  • увеличение объемов наличных денег в обращении в течение 2019 года обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета;
  • спрос на наличные сдерживался дальнейшим развитием безналичных платежей. Благодаря этому средний уровень наличности в экономике снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году.

Справка Finance.ua:

  • 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.
  • В середине 2020 года вводятся монеты номиналом в 10 гривен.

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По материалам Finance.UA
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