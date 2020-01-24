В Украине стало больше наличных денег в обращении (инфографика)

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В наличном обращении страны по состоянию на 1 января 2020 года находилось наличности на общую сумму 425 млрд грн. Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года (400,1 млрд грн по состоянию на 1 января 2019 года).
Об этом сообщает пресс служба Нацбанка.
Структура наличных денег в обращении:
Количество банкнот и монет на одного украинца:
Банкноты и монеты, преобладающие в обращении:
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Кроме того, в наличном обращении страны уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот высокого номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.
Чем обусловлено увеличение объемов наличности:
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