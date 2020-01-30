В ЕС прогнозируют падение продаж на рынке новых авто

Руководство Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) на прошедшей недавно пресс-конференции обозначило основные проблемы, с которыми столкнулась автомобильная промышленность ЕС.

Об этом сообщает “Укравтопром”.

Как заявил президент ACEA Майкл Мэнли, переход на новые технологии, связанный с ужесточением требований в ЕС к уровню вредных выбросов, генерирует перед производителями новые вызовы, а усложняет ситуацию ожидаемый в этом году спад продаж на рынке новых автомобилей.

“После шести лет непрерывного роста продажи легковых автомобилей в 2020 году в ЕС упадут на 2%”, — заявил Мэнли.

По его словам, спад происходит в то самое время, когда европейский автопром масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили.

В связи с этим европейские автопроизводители обратились к политикам, призвав активно помогать отрасли достичь к 2050 году цели — окончательного перехода на автомобильный транспорт с нейтральным уровнем выбросов углерода.

Главные требования — по всей территории ЕС необходимо срочно развернуть густую сеть пунктов зарядных станций, подходящих для легковых и коммерческих автомобилей. Кроме того, обеспечить потребителей последовательными и экономически устойчивыми схемами стимулирования приобретения как легковых, так и коммерческих автомобилей с нулевым уровнем выбросов.

Справка Finance.ua:

Продажи автомобилей в ЕС за последние шесть лет: + 5,6% в 2014 году, + 9,3% в 2015 году, + 6,8% в 2016 году, +3,4 в 2017 году, + 0,1% в 2018 году и + 1,2% в 2019 году. На 2020 год прогнозируется падение на 2%.