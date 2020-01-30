В ЕС прогнозируют падение продаж на рынке новых авто

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Руководство Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) на прошедшей недавно пресс-конференции обозначило основные проблемы, с которыми столкнулась автомобильная промышленность ЕС.
Об этом сообщает “Укравтопром”.
Как заявил президент ACEA Майкл Мэнли, переход на новые технологии, связанный с ужесточением требований в ЕС к уровню вредных выбросов, генерирует перед производителями новые вызовы, а усложняет ситуацию ожидаемый в этом году спад продаж на рынке новых автомобилей.
“После шести лет непрерывного роста продажи легковых автомобилей в 2020 году в ЕС упадут на 2%”, — заявил Мэнли.
По его словам, спад происходит в то самое время, когда европейский автопром масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили.
В связи с этим европейские автопроизводители обратились к политикам, призвав активно помогать отрасли достичь к 2050 году цели — окончательного перехода на автомобильный транспорт с нейтральным уровнем выбросов углерода.
Главные требования — по всей территории ЕС необходимо срочно развернуть густую сеть пунктов зарядных станций, подходящих для легковых и коммерческих автомобилей. Кроме того, обеспечить потребителей последовательными и экономически устойчивыми схемами стимулирования приобретения как легковых, так и коммерческих автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
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