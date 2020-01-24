В Украине создали электронную карту автостанций

В Украине появилась электронная карта с GPS координатами всех автостанций, работающих на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

“Электронная карта дает целостную картину сети автостанций и будет полезна всем участникам рынка пассажирских перевозок”, – говорится в сообщении.

Электронная карта автостанций позволит:

получить подробную информацию о местонахождении всех субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по оказанию автостанционных услуг, в частности координаты расположения автостанций;

информацию об их владельцах, адреса их местонахождения;

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информацию о прохождении автостанциями аттестации со сроками действия свидетельства об аттестации, класс автостанции и информацию об аннулировании свидетельства, в случае несоблюдения субъектами хозяйствования требований, установленных для автостанции соответствующего класса.

Электронная карта автостанций Украины доступна по ссылке .

Для чего необходима вышеуказанная информация:

организаторам перевозок позволит проводить планирование открытия новых маршрутов;

автомобильным перевозчикам поможет проводить усовершенствование существующих маршрутов для более качественного обеспечения перевозки пассажиров;

для рядовых пользователей этих услуг улучшит планирование поездок по территории Украины.

Справка Finance.ua:

В 2019 году Государственная служба по безопасности на транспорте аннулировала почти 1,5 тысячи лицензий на осуществление автомобильных перевозок и одну лицензию на железнодорожные перевозки.