В Украине создали электронную карту автостанций

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине появилась электронная карта с GPS координатами всех автостанций, работающих на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.
“Электронная карта дает целостную картину сети автостанций и будет полезна всем участникам рынка пассажирских перевозок”, – говорится в сообщении.
Электронная карта автостанций позволит:
Читайте также: Кабмин изменил подход к проверкам пассажирских перевозчиков
Электронная карта автостанций Украины доступна по ссылке.
Для чего необходима вышеуказанная информация:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чиновники получили огромные зарплаты под Новый год (инфографика)Вчера, 17:40 - 1431 14
Автономное отопление сэкономит украинцам 30-35% за доставку газаВчера, 08:39 - 6301 12
В Раде хотят ввести налог на онлайн-сервисыВчера, 15:48 - 1964 10
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3117 9
Госдолг Украины за год вырос на $6 миллиардовВчера, 14:00 - 1684 5
Когда ФЛП-пенсионеру следует платить ЕСВВчера, 09:01 - 19191 1
Межбанк: атаки на гривну продолжатсяВчера, 11:13 - 3245
"Дыра" в бюджете выросла за год на третьВчера, 12:01 - 3117 9
В Rozetka назвали объем продаваемых подделокВчера, 09:30 - 2953 3
Телефонные аферисты выманили у киевлянки почти миллион гривенВчера, 10:44 - 2535 4
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 1312
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 849
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)22.01.2020, 17:10 - 1201
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 4384
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 2323