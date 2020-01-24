"Укрнафта" простила многомиллионный штраф еще одной компании с орбиты "Привата"

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“Укрнафта” заключила мировое соглашение с ООО “Укрэнерго-Трейд”, в рамках которого полугосударственная компания отказалась от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на копию мирового соглашения.
Отмечается, что спор начался в 2018 году из-за долга ООО “Укрэнерго-Трейд” по 3 контрактам покупки природного газа, подписанным в мае 2016 года. Чистый долг составлял 72 млн грн, а начисленные штрафы и пени за несвоевременную оплату долга – 22,7 млн грн.
Подчеркивается, что до 1 ноября 2019 года “Укрэнерго-Трейд” погасил чистый долг.
“Укрнафта” отказалась от претензий на 22,7 млн грн от “Укрэнерго-Трейд” в ответ на якобы зеркальный отказ этой компании от своих претензий к “Укрнафте”.
“При этом претензии “Укрэнерго-Трейд” к “Укрнафте” были заявлены уже после того, как стороны сообщили суду о планах заключить мировое соглашение”, – пишет enkorr.
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