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Украинский стартап может определить, в каком месте выгоднее открыть бизнес

Украинский стартап может определить, в каком месте выгоднее открыть бизнес

Стартап GeoDesign.Info, который вошел в тройку лидеров конкурса Украинского фонда стартапов, может посоветовать предпринимателям, в каком месте лучше открыть свое заведение.

Об этом сообщил руководитель стартапа GeoDesign.Info Иван Микуляк на конкурсе Pitch Day №1 Украинского фонда стартапов 25 января в Киеве.

“Мы с помощью аналитики просчитали, где лучше открыть супермаркеты, а также пошли дальше и также рассчитали, какие будут доходы в зависимости от локаций. С этой информацией мы ходили к представителям крупных сетей, и оказалось, что это действительно интересно”, – сказал он.

Микуляк добавил, что такая аналитика помогает сэкономить, а в будущем и приумножить доходы предпринимателей.

“Когда ты, например, открываешь супермаркет, тебе нужно понять: хорошее место или не очень хорошее. И оказалось, что даже крупные сети не имеют своих аналитиков, потому что их дорого содержать. А такие подсказки помогут просчитать финансовую сторону, к тому же, наши услуги доступны и оперативны”, – добавил он.

Стартап GeoDesign.Info вошел в тройку лидеров в рейтинге по результатам конкурса Pitch Day №1 Украинского фонда стартапов. Всего до финала конкурса дошло 12 стартапов, которые борются за грант в размере $75 000.

Как сообщалось, в июле 2019 года правительство представило Украинский фонд стартапов. 2 декабря фонд начал принимать заявки на получение грантов. Всего в Украинский фонд стартапов поступило более 300 заявок на соискание грантов.

По материалам УКРИНФОРМ
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