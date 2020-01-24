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Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса

Apple может отложить производство бюджетного iPhone из-за коронавируса

Американская компания Apple может вовремя не запустить производство бюджетных iPhone из-за китайского коронавируса, который бушует недалеко от производственных мощностей компании в Китае.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что практически все iPhone производятся в Китае, в первую очередь на фабрике Foxconn на так называемом iPhone City в Чжэнчжоу и Pegatron, на сборочной площадке поблизости от Шанхая. Каждое из этих мест находится более чем в 500 километрах от Ухани в центральном Китае, эпицентре вирусной вспышки, но это расстояние не защищает города от последствий.

“Я не могу представить сценарий, в котором цепочка поставок не будет нарушена. Если произойдет один серьезный сбой в сырье, производстве, сборке, тестировании и доставке, это будет нарушением”, – сказал ветеран отрасли аналитик Патрик Мурхед.

Также сообщается, что Apple на прошлой неделе начала наращивать производство, чтобы удовлетворить спрос на iPhone, который превышает ожидаемый. Компания, как правило, представляет свои новые iPhone примерно в сентябре (в частности модели 11 и 11 Pro, – ред.), поэтому вирус вряд ли окажет существенное влияние на уже представленные модели, однако компания может столкнуться с проблемами при производстве новых бюджетных iPhone, запуск которых планировался в феврале.

По материалам РБК-Украина
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