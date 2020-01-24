ТОП-10 ожиданий бизнеса от 2020 года

Европейская Бизнес Ассоциация выделила 10 приоритетов, которые помогут бизнесу и стране развиваться, чтобы достичь амбициозной цели экономического роста в 5-7%.

“Большинство приоритетов бизнеса переплетаются с ключевыми вопросами, которые обсуждались на форуме в Давосе – экономика, технологии, промышленность и экология. Вместе с тем, только совместно с базовыми вещами – справедливой судебной системой, действенными правоохранительными органами и наличием равных правил игры – они помогут обеспечить реальные изменения в стране”, – прокомментировала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

ТОП-10 ожиданий:

1). Противодействие теневой экономике, которая, в зависимости от сектора, колеблется от 25% до 60%, что создает неравные правила игры на рынке и мешает прозрачному бизнесу двигаться вперед. Речь идет о борьбе с контрабандой и фальсификатом, защите прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

2). Снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда и давления на легальный бизнес.

3). Внедрение принципов circular economy. В данном контексте речь идет о стимулировании сокращения формирования и утилизации загрязняющих веществ предприятиями промышленности в рамках выполнения международных обязательств Украины и европейский подход в вопросе сортировки отходов (введение расширенной ответственности производителя), так как сейчас более 93% отходов вывозится на свалки и только 4,18% сортируется.

4). Продолжение гармонизации законодательства Украина с нормами ЕС, чтобы украинская продукция отвечала европейским требованиям и бизнес не имел проблем по поставкам продукции из и в ЕС.

5). Принятие современного трудового законодательства. То есть сделать шаг навстречу европейским условиям трудового законодательства, открыть рынок труда Украины для качественных международных специалистов, заменить ныне действующий советский Кодекс законов о труде Украины современным документом.

6). Здравоохранение. Обеспечение продолжения медицинской реформы, наличие прозрачных критериев для дальнейшего расширения программы «Доступные лекарства» и контроль качества лекарств (чтобы исключить любые дублирования, в частности, для импорта лекарств), дальнейшее эффективное применение Национального перечня основных лекарственных средств и развития оценки медицинских технологий. Кроме того, особое внимание все же стоит уделять развитию отрасли клинических исследований и увеличению количества проектов, чтобы расширить доступ тяжелобольных пациентов к инновационному и бесплатному лечению и т.д.

7). Содействие развитию международной торговли. Речь идет о решении вопроса нехватки разрешений на грузовые автоперевозки, что сейчас создает существенные препятствия свободной торговле, мешает надлежащему выполнению договорных обязательств украинских предприятий перед европейскими клиентами и в целом негативно влияет на бизнес-климат в Украине. Кроме того, введение промышленного безвиза (подписание Соглашения АСАА).

8). Введение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

9). Содействие инновациям, развитию образования и внедрению новых технологий в бизнесе и в государственном управлении. Речь идет о диджитализации коммуникации между бизнесом и государством, дальнейшем развитии cashless, построении современной системы образования.

10). Стимулирование инвестиционной привлекательности Украины в целом и регионов в частности.

Справка Finance.ua:

Гончарук обещает снизить теневую экономику в три-четыре раза.

По словам главы налоговой службы, на сегодняшний день есть четкий перечень налогов, которые планируется снизить во время проведения налоговой реформы.

27 января 2020 года министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению.

Ранее на сайте Верховной Рады был опубликован проект “Закона о труде” №2708, которым вносятся изменения в некоторые кодексы и законы Украины.