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Доставка Glovo стала доступна для еще одного города Украины

Доставка Glovo стала доступна для еще одного города Украины

Сервис скорой курьерской доставки Glovo расширил зону доставки на Западной Украине. Сегодня испанский сервис начал работу в Ивано-Франковске, ставшем четырнадцатым городом для компании Glovo в Украине.

Об этом сообщает пресс служба компании.

“В зону покрытия сервиса вошла практически вся территория города, находящаяся между реками Быстрица Надворнянская и Быстрица Солотвинская. В Ивано-Франковске Glovo уже доставляет на севере от с. Волчинец до улиц А. Довженко и С. Петлюры на юге, и в пределах улиц Надречная на востоке до улицы Ивасюка на западе”, – говорится в сообщении.

Как воспользоваться сервисом доставки:

  • скачать приложение Glovo с App Store или Google Play на свой мобильный;
  • создать учетную запись;
  • определиться с типом оплаты и выбрать услугу;
  • статус заказа можно отслеживать в реальном времени на карте приложении, но при необходимости – связаться с курьером.

Как получить две бесплатные поставки:

  • найти промокод в специальном меню приложения и поделиться им с другом. Он получит 2 бесплатные доставки на последующие заказы, а как только сделает свой первый заказ – и ты получишь две бесплатные доставки;
  • промокод действует в течение 7 дней с момента ввода его при условии минимальной суммы корзины 100 грн.

Кроме доставки из конкретных заведений, в Glovo можно заказать:

  • передачу любого предмета в зоне обслуживания сервиса в городе;
  • стоимость услуги – 69 грн;
  • габариты заказа не должны превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см, то есть объект должен помещаться в фирменном рюкзаке курьера.

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«В этом году мы продолжим запуск сервиса в новых городах, а также сосредоточимся на расширении зоны покрытия и открытии dark kitchen в уже подключенных городах. Мы стремимся делать доставку Glovo доступной для как можно большего количества населения», – комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.

По материалам Finance.UA
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