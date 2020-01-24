Доставка Glovo стала доступна для еще одного города Украины

Сервис скорой курьерской доставки Glovo расширил зону доставки на Западной Украине. Сегодня испанский сервис начал работу в Ивано-Франковске, ставшем четырнадцатым городом для компании Glovo в Украине.

Об этом сообщает пресс служба компании.

“В зону покрытия сервиса вошла практически вся территория города, находящаяся между реками Быстрица Надворнянская и Быстрица Солотвинская. В Ивано-Франковске Glovo уже доставляет на севере от с. Волчинец до улиц А. Довженко и С. Петлюры на юге, и в пределах улиц Надречная на востоке до улицы Ивасюка на западе”, – говорится в сообщении.

Как воспользоваться сервисом доставки:

скачать приложение Glovo с App Store или Google Play на свой мобильный;

создать учетную запись;

определиться с типом оплаты и выбрать услугу;

статус заказа можно отслеживать в реальном времени на карте приложении, но при необходимости – связаться с курьером.

Как получить две бесплатные поставки:

найти промокод в специальном меню приложения и поделиться им с другом. Он получит 2 бесплатные доставки на последующие заказы, а как только сделает свой первый заказ – и ты получишь две бесплатные доставки;

промокод действует в течение 7 дней с момента ввода его при условии минимальной суммы корзины 100 грн.

Кроме доставки из конкретных заведений, в Glovo можно заказать:

передачу любого предмета в зоне обслуживания сервиса в городе;

стоимость услуги – 69 грн;

габариты заказа не должны превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см, то есть объект должен помещаться в фирменном рюкзаке курьера.

«В этом году мы продолжим запуск сервиса в новых городах, а также сосредоточимся на расширении зоны покрытия и открытии dark kitchen в уже подключенных городах. Мы стремимся делать доставку Glovo доступной для как можно большего количества населения», – комментирует Дмитрий Расновский, генеральный менеджер компании Glovo в Украине.