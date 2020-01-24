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Поставки газа в Венгрию в обход Украины могут начаться через два года

Поставки газа в Венгрию в обход Украины могут начаться через два года

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу “Турецкий поток” (TurkStream) в обход Украины могут начаться в конце 2021-го или в начале 2022 года. Об этом заявил в понедельник государственный секретарь по энергетическим вопросам министерства инноваций и технологий Венгрии Петер Кадерьяк.

Как указано, госсекретарь отметил, что газопровод непосредственно связывает Турцию с Россией через Черное море.

“Трубопровод, также предназначенный для обхода Украины, будет проложен в направлении Болгарии, Сербии и Венгрии”, – цитирует чиновника издание.

Между тем, в российском Газпроме накануне заявили, что с момента запуска трубопровода “Турецкий поток” в начале января 2020 года поставили в Турцию и Южную Европу первый миллиард кубометров газа.

По материалам УНН
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