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Wizz Air ввела автоматическую регистрацию на рейс

Wizz Air ввела автоматическую регистрацию на рейс

Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Об этом сообщается на странице авиакомпании в FACEBOOK.

Как работает услуга:

  • при добавлении услуги в бронирование, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета;

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  • после добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров во время перелета в пределах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами. Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации;
  • закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

Стоимость услуги:

  • 1,5 евро с каждого пассажира;
  • самостоятельная регистрация на рейс – бесплатно. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, которые оплатили выбор мест, и за 48 часов до вылета для других.

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По материалам Finance.UA
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