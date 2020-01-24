Межбанк: атаки на гривну продолжатся

Вторник снова не даст расслабиться ни клиентам, ни банкам, ни самому НБУ. Атаки на гривну продолжатся. Причина та же — рост котировок последних дней «испугал» покупателей и воодушевил продавцов и спекулянтов.

Импортеры перед концом месяца стремятся оперативно закрыть свои валютные обязательства и вынуждены не особо торговаться по курсу.

НДС

А продавцы (в основном экспортеры) пока не спешат с продажей поступающей валютной выручки, так как имеют гривну от возмещений

Если к этому добавить откровенную игру “на повышение” со стороны спекулянтов и умышленное подыгрывание им в этом нерезидентами (сегодня аукцион по размещению ОВГЗ, и чем дороже они продадут валюту – тем для них лучше) – мы получаем окончательный пазл того, что сейчас происходит на межбанке.

При этом Нацбанк умышленно подтолкнул курс вверх, выкупив в прошлую пятницу $50 млн в самом начале сессии, чем развернул тренд по курсу с потенциального снижения котировок доллара на его активный рост.

НБУ не дает доллару просеть даже в моменты ситуативного превышения предложения над спросом, выкупая валюту в резервы. Клиенты и банки воспринимают это только как сигнал о том, что в настоящий момент регулятор не готов к дальнейшему укреплению нацвалюты.

На наличном рынке также идет подтягивание ценников к уровням межбанка, но ажиотажа по скупке валюты нет и владельцы обменок не могут себе позволить играть “на повышение”. Они пока только корректируют свои ценники в зависимости от происходящего на торгах.

Ситуация с вирусом из Китая пока не особо влияет напрямую на поведение украинского валютного рынка, а больше является дополнительным психологическим фактором, влияющим на участников торгов. Сложнее станет, если из-за спада деловой активности на мировых рынках начнет сокращаться валютная выручка украинских экспортеров.

В пользу гривны сегодня играет проведение аукциона по размещению ОВГЗ, но пока нерезиденты выжидают, чтобы продаться по более выгодному курсу. Хотя некоторые были замечены уже вчера на рынке, но пока с не очень большими объемами.

«Минфин» прогнозирует на 28 января объем операций на межбанке до $ 220 млн при совершении до 640 сделок и с по-прежнему широким коридором по доллару в пределах 24,55-24,85 гривен. Возможно повторение вчерашнего сценария с “засветкой” на рынке Нацбанка с готовностью продать валюту на пике котировок, чтобы психологически сбить спекулятивный ажиотаж на торгах.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,57 / 24,61

евро – 27,06 / 27,11

российский рубль – 0,390/ 0,391

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