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Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн

Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн

Владельцы люксовых автомобилей в Украине будут платить транспортный налог.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

“В 2020 году подлежат налогообложению транспортным налогом автомобили с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн”, – говорится в сообщении.

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Какие именно машины, можно посмотреть по ссылке.

В этом году налогообложению подлежат 174 модели автомобилей, в частности таких марок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar , Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Ставка налога в год – 25 000 грн.

Сроки уплаты – в течение 60 дней со дня вручения решения/уведомления.

Справка Finance.ua

Транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля:

  • физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
  • юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отображаются в годовой налоговой декларации.

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По материалам Finance.UA
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