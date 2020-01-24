Налог на роскошь: владельцы люксовых автомобилей будут платить по 25 тыс. грн

Владельцы люксовых автомобилей в Украине будут платить транспортный налог.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

“В 2020 году подлежат налогообложению транспортным налогом автомобили с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн”, – говорится в сообщении.

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Какие именно машины, можно посмотреть по ссылке .

В этом году налогообложению подлежат 174 модели автомобилей, в частности таких марок: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren Mercedes-Benz, Polestar , Porsche, RezvaniBeast, Rolls-Royce, Tesla, Toyota.

Ставка налога в год – 25 000 грн.

Сроки уплаты – в течение 60 дней со дня вручения решения/уведомления.

Справка Finance.ua

Транспортный налог уплачивается по месту регистрации автомобиля: